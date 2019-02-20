Екс-регіоналу через суд виплатять майже 10 тис. грн за «душевні страждання»



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Екс-нардепа Володимира Медяника звинувачували у сепаратизмі

Медяник судився з ГПУ та Державною казначейською службою, вимагаючи виплатити йому 1 мільйон гривень морального збитку за «душевні страждання»

Верховний Суд постановив виплатити 9,6 тис. гривень моральної шкоди колишньому депутату Верховної Ради Володимиру Медянику (фракція Партії регіонів) через його незаконне затримання за підозрою у сепаратизмі.

Про це йдеться в матеріалах суду, пишуть «Українські новини».

У серпні 2016 року Медяник був затриманий правоохоронцями за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків) і ч. 1 ст. 258 (терористичний акт або вчинення інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди або настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки) Кримінального кодексу.

У жовтні 2016 року кримінальне провадження проти екс-депутата було закрито у зв'язку з відсутністю доказів його провини.

У квітні 2017 року Медяник подав в суд на Генпрокуратуру і Державну казначейську службу з вимогою виплатити йому 1 млн гривень моральної шкоди.

«В результаті незаконних дій працівників ГПУ позивачу було завдано моральної шкоди, яка проявилась в його душевних стражданнях, у нього погіршилися нормальні життєві зв'язки, ускладнилися сімейні та сусідські відносини, що негативно вплинуло на стан його здоров'я», - сказано в матеріалах справи.

У жовтні 2017 року Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов екс-депутата, але зобов'язав виплатити йому не 1 млн, а 9,6 тис. гривень - тобто три мінімальні місячні зарплати. Такий розмір був розрахований, виходячи із строків тримання під вартою Медяника.

Апеляційний суд залишив рішення без змін, але в березні 2018 року Держказначейство подало скаргу у Верховний Суд із проханням скасувати стягнення даних коштів.

Верховний суд зупинив стягнення моральної шкоди на час розгляду позову.

У травні 2018 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду почав розглядати дану справу і в лютому цього року виніс вердикт.

Він постановив залишити без задоволення скаргу Держказначейства і зобов'язав негайно виплатити Медянику 9,6 тис. гривень.