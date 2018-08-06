Екс-заступник Насірова звинуватив НАБУ в корупції



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Фото: Главком Екс-заступник Романа Насірова з Державної фіскальної службі України Костянтин Лікарчук

Лікарчук також рокритикував намір колишнього шефа йти у президенти

Адвокат та екс-заступник Романа Насірова з Державної фіскальної службі України Костянтин Лікарчук звинуватив НАБУ в корупції. Про це Лікарчук написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи перебіг комерційного розгляду, в якому виступає адвокатом однієї із сторін.

«Я розповім про роль НАБУ у цій справі, про те, наскільки корумпованими вже є деякі детективи цього органу і як веде себе його керівник (Артем Ситник – Ред.) за такими резонансними справами», - пише Костянтин Лікарчук.

Також Лікарчук пригрозив колишньому шефові за його можливе висунення кандидатом в президенти України.

«Ну я йому (Роману Насірову – Ред.) влаштую похід в президенти...», - пише Лікарчук в коментарі до розміщеної на своїй сторінці новини.

Нагадаємо, 4 червня дисциплінарна палата Ради адвокатів м. Києва прийняла рішення про зупинення дії адвокатського свідоцтва Костянтина Лікарчука за порушення Правил адвокатської етики.

«Дрібна, боягузлива підла воша», «мерзота», «злодій і корупціонер», - написав на своїй сторінці адвокат, висловлюючи невдоволення рішенням колег про притягнення його до відповідальності за порушення Правил адвокатської етики.

Нагадаємо, батько Костянтина Лікарчука – Ігор Лікарчук – є підозрюваним у кримінальній справі про ЗНО. Згідно з матеріалами слідства, Ігор Лікарчук, перебуваючи на посаді директора Центру оцінювання якості освіти, зловживав службовим становищем і фальсифікував результати тестування ЗНО.

Костянтин Лікарчук пропрацював заступником Романа Насірова в Державній фіскальній службі України з травня по вересень 2015 року, після чого був звільнений.