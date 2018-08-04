З’явилося свіже фото Януковича з адвокатом
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Розсилка
Янукович та Овсянніков
За словами Овсяннікова, він мав конфіденційну зустріч з клієнтом
Адвокат Віктор Овсянніков, який мав захищати екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду, зустрівся з ним на території Росії.
Про це Овсянніков 3 серпня повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши спільне фото з Януковичем.
«Провів конфіденційну зустріч з клієнтом. Обговорили ситуацію, що склалася в Оболонському суді», - написав адвокат.
Як відомо, Оболонський райсуд Києва вирішив замінити призначеного Януковичу адвоката Віктора Овсяннікова іншим адвокатом з київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Судові дебати у справі Януковича мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.
Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни), ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).
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