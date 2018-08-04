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    З’явилося свіже фото Януковича з адвокатом

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    <p>Янукович та Овсянніков</p> - З’явилося свіже фото Януковича з адвокатом
    Facebook Віктора Овсяннікова

    Янукович та Овсянніков

    За словами Овсяннікова, він мав конфіденційну зустріч з клієнтом

    Адвокат Віктор Овсянніков, який мав захищати екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду, зустрівся з ним на території Росії.

    Про це Овсянніков 3 серпня повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши спільне фото з Януковичем.

    «Провів конфіденційну зустріч з клієнтом. Обговорили ситуацію, що склалася в Оболонському суді», - написав адвокат.

    Як відомо, Оболонський райсуд Києва вирішив замінити призначеного Януковичу адвоката Віктора Овсяннікова іншим адвокатом з київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

    Судові дебати у справі Януковича мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

    Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни), ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

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