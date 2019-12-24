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    Ексдепутат Ради Колесніков вніс заставу 750 тис. грн

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    Раніше НАБУ і САП повідомили Дмитру Колеснікову про підозру в незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві - Ексдепутат Ради Колесніков вніс заставу 750 тис. грн
    Раніше НАБУ і САП повідомили Дмитру Колеснікову про підозру в незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві

    У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що заставу внесено, проте не повідомили, коли саме

    Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Колесніков (фракція «Опозиційний блок»), підозрюваний у незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, вніс заставу в розмірі 750 тис. гривень, визначену йому судом. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Заставу внесено», - сказали у відомстві.

    При цьому відомство не уточнило, коли саме було внесено заставу.

    Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили ексдепутату Ради Колеснікову про підозру в незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

    Нагадаємо, у Дніпропетровській області направлено до суду обвинувальний акт стосовно екснардепа Дмитра Колеснікова

    «Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (народний депутат України восьмого скликання) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться у повідомленні прокуратури.

    Опозиційний блок депутат НАБУ САП фракція
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