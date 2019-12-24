Активісти назвали «кнопкодавів» Верховної Ради ІХ скликання графіка



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Тільки 18 грудня вдалося зафіксувати 20 фактів «кнопкодавства»

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції «Опозиційна платформа — за життя»

Щонайменше 15 нардепів «кнопкодавили» 45 разів за час роботи Верховної Ради ІХ скликання у 2019 році.

Таку кількість порушень зафіксував рух «Чесно» та інші журналісти.

«Кнопкодавів» зафіксували під час голосувань щодо восьми законопроєктів, а також за процедурні рішення та під час реєстрації на пленарні засідання.

Тільки 18 грудня вдалося зафіксувати 20 фактів «кнопкодавства».

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції «Опозиційна платформа — за життя» (ОПЗЖ) — 27. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев.

Чотири нардепи-мажоритарники новоствореної депутатської групи «Довіра» кнопкодавили вісім разів. У списку, зокрема, також кнопкодави попередніх скликань – Андрій Іванчук, Василь Петьовка, Роберт Горват. Також у групу увійшов мажоритарник з Донецької області Олександр Ковальов, якого Рух першого впіймав на кнопкодавстві у Верховній Раді 9-го скликання.

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Зокрема, нардепи кнопкодавили за такі законопроєкти:

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2116 — «Про Державне бюро розслідувань»;

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2299 — щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

Сім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2490-1 щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг;

Два факти під час різних голосувань за законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку;

По одному факту за законопроєкти №1016, №1012, №1052, №2609.

Нагадаємо, 29 жовтня нардепи ухвалили за основу законопроєкт Стефанчука про «кнопкодавство».

Як повідомлялося, 16 грудня Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав штрафи для кнопкодавів до 85 тисяч грн.

19 грудня Верховна Рада України передбачила кримінальну відповідальність за «кнопкодавство».