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    Активісти назвали «кнопкодавів» Верховної Ради ІХ скликання

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    <p>Тільки 18 грудня вдалося зафіксувати 20 фактів &laquo;кнопкодавства&raquo;</p> - Активісти назвали «кнопкодавів» Верховної Ради ІХ скликання

    Тільки 18 грудня вдалося зафіксувати 20 фактів «кнопкодавства»

    Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції «Опозиційна платформа — за життя»

    Щонайменше 15 нардепів «кнопкодавили» 45 разів за час роботи Верховної Ради ІХ скликання у 2019 році.

    Таку кількість порушень зафіксував рух «Чесно» та інші журналісти.

    «Кнопкодавів» зафіксували під час голосувань щодо восьми законопроєктів, а також за процедурні рішення та під час реєстрації на пленарні засідання. 

    Тільки 18 грудня вдалося зафіксувати 20 фактів «кнопкодавства». 

    Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції «Опозиційна платформа — за життя» (ОПЗЖ) — 27. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев.

    Чотири нардепи-мажоритарники новоствореної депутатської групи «Довіра» кнопкодавили вісім разів. У списку, зокрема, також кнопкодави попередніх скликань – Андрій Іванчук, Василь Петьовка, Роберт Горват. Також у групу увійшов мажоритарник з Донецької області Олександр Ковальов, якого Рух першого впіймав на кнопкодавстві у Верховній Раді 9-го скликання. 

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    Зокрема, нардепи кнопкодавили за такі законопроєкти:

    • Вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2116 — «Про Державне бюро розслідувань»; 
    • Вісім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2299 — щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
    • Сім фактів під час різних голосувань за законопроєкт №2490-1 щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг; 
    • Два факти під час різних голосувань за законопроєкт №2317 щодо покращення адміністрування акцизного податку; 
    • По одному факту за законопроєкти №1016, №1012, №1052, №2609.

    Нагадаємо, 29 жовтня нардепи ухвалили за основу законопроєкт Стефанчука про «кнопкодавство».

    Як повідомлялося, 16 грудня Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав штрафи для кнопкодавів до 85 тисяч грн.

    19 грудня Верховна Рада України передбачила кримінальну відповідальність за «кнопкодавство».

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