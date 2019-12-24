Лише половина депутатів відвідали всі засідання Ради у грудні, - КВУ



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Всього в грудні було проведено 14 пленарних засідань

Найвищі показники відвідування засідань парламенту в «Слуги Народу», «Європейської солідарності» та «Голосу»

Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами України, парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради у грудні. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Всього за місяць відбулося чотирнадцять пленарних засідань. Із 423 народних депутатів всі засідання відвідали лише 240 депутатів або 56% від складу Ради. Ще 141 депутат відвідав 10-13 засідань, 40 депутатів – дев’ять і менше засідань.

Серед фракцій ВРУ найвищі показники відвідуваності у «Слуги Народу», «Європейської солідарності» та «Голосу». В середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 82% депутатів «Слуги Народу», 75% – «Європейської солідарності» та 75% - «Голосу».

Нижчі показники відвідування в групи «За майбутнє» – в середньому в Раду ходили 70% депутатів групи.

У «Опозиційної платформи – За життя» показники відвідування на рівні 63%, ВО «Батьківщина» - 60%.

«У порівнянні із листопадом кількість депутатів-прогульників дещо зросла. Якщо в листопаді всі пленарні засідання Верховної Ради відвідали 299 депутатів, то в грудні – лише 240. При цьому в грудні відбулася низка важливих голосувань. Зокрема, було прийнято Виборчий Кодекс, було внесено законодавчі зміни в частині депутатської недоторканності, прийнято закони про статус учасників бойових дій та щодо протидії відмиванню коштів», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У порівнянні із листопадом показники «Голосу» дещо зменшилися (із 83% до 75%), натомість дещо зросли показники «Слуги Народу» (із 80% до 82%), ЄС (із 69% до 75%), «Батьківщини» (із 57% до 60%), групи «За майбутнє» (із 52% до 70%) та ОПЗЖ (із 61% до 63%).

Інформація за даними електронної реєстрації. Всього в грудні було проведено 14 пленарних засідань.

Як повідомлялось, у грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради, при цьому вісім народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє - не проголосували жодного разу за місяць.