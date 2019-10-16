Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екснардепа Колеснікова



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Екснардеп Дмитро Колесніков

Колишній голова Агентства держмайна, за даними прокуратури Дніпропетровщини, спричинив збитки державі у сумі понад 16 млн грн

У Дніпропетровській області направлено до суду обвинувальний акт відносно екснардепа Дмитра Колеснікова. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Дніпропетровської області.

«Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (народний депутат України восьмого скликання) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у період з червня-грудня 2012 року колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. м.

Вказаний інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб, тощо та має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Воно не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій; відносно нього не можуть вчинятися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства.

«Так, посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн. грн», - додали у прокуратурі.

Як повідомлялось, справу колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула, який підозрюється у спричиненні державі мільйонних збитків, передано до суду.

Раніше ГПУ оголосила в розшук Олександра Вілкула і Дмитра Колеснікова.