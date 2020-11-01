Місто Благовєщенськ, де навчався Литвинов, є форпостом Росії на берегах Амура, - Лещенко

Анатолій Чепіга - один зі співобітників російського Головного розвідуправління, який отруїв Сергія Скрипаля в Солсбері - закінчив той самий військовий виш, що і суддя Конституційного суду Олександр Литвинов. Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко у себе в Telegram-каналі.

«Суддя Литвинов є правою рукою глави КС Олександра Тупицького. Він призначений Януковичем за квотою з'їзду суддів. В Конституційному суді за очі його називають «москвич» і «смотрящій». Литвинов був доповідачем у справі про визнання неконституційним закону про НАБУ. Версія про геополітичній грі, щоб посварити Україну з Заходом», - вважає Лещенко.

За даними екснардепа, військовий навчальний заклад, який закінчили суддя Литвинов і агент Чепіга, розташований у місті Благовєщенськ Амурської області Росії. Це єдиний адміністративний центр регіону РФ, який перебуває на державному кордоні Росії, до Китаю відстань становить 526 метрів через річку Амур.

Місто Благовєщенськ, де навчався Литвинов, є форпостом Росії на берегах Амура, захищаючи далекосхідні рубежі РФ. До кінця 1980-х років в'їзд для жителів інших регіонів СРСР в прикордонний Благовєщенськ був обмежений, в'їзд іноземців був заборонений. Для відвідування міста потрібно запрошення друзів або родичів і спеціальний пропуск, зазначає Лещенко.

«Де і на яких «командних посадах» служив Литвинов після закінчення цього вищу, в його біографії приховано. У грудні 2014 року одному випускнику далекосхідного вузу полковнику Чепіга за виконання «миротворчої місії» по анексії Криму присвоєно звання «Героя Російської Федерації». Інший випускник далекосхідного вузу Литвинов тепер від імені народу України визначає, куди рухатися нашій країні», - додав екснардеп.