Ексдиректор НАБУ Ситник знайшов нову роботу

Ситник у НАЗК буде координувати взаємодію з правоохоронними органами та прокуратурою

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Ситник виконуватиме обов’язки голови в разі відсутності останнього, він також відповідатиме за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

«Артем Ситник – людина з унікальним в умовах України досвідом. Повернення його до антикорупційного фронту України важливе для повного подолання корупційних ризиків у воєнний та післявоєнний час спільно з командами президента, уряду та парламенту», – зазначив Новіков.

Олександр Стародубцев, який займав вказану посаду раніше, продовжить працювати в команді НАЗК на посаді заступника керівника апарату.

Поміж його повноважень залишаться координація HR-напрямку, ІТ та просвітницької роботи. Отже, він продовжить координувати впровадження проєкту UkraineNOW.Візія майбутнього, що реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, проєкту з використання штучного інтелекту DataMining, методологій OKR (objectives and key results) та П‘яти дисциплін, займатися розвитком ERP-системи управління справами, яка фактично переводить всю роботу органу в діджитал-середовище. Так, у 2021 НАЗК стало першим органом влади в Україні, команда якого впровадила таку систему в роботу.

Нагадаємо, в 2015 році Ситник за результатами конкурсу був призначений на посаду голови Національного антикорупційного бюро. Він обіймав цю посаду до 2022 року.

12 квітня нардеп зі «Слуги народу» повідомила про те, що звільнено директора НАБУ Ситника.

У квітні НАБУ отримало нового тимчасового керівника: ним став Гізо Углава.