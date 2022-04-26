Найбільший в історії України хабар передали на потреби ЗСУ

Вилучені $6 млн хабаря, яким хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перерахували на потреби військових

Українські військові отримали на свої нагальні потреби майже $6 млн

Вилучені $6 млн хабаря, яким хотіли підкупити керівництво Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перераховано на підтримку ЗСУ.Про це повідомили в Антикорупційному бюро.

Ці кошти у червні 2020 року пропонував ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський за закриття проти нього справи щодо приватної газовидобувної групи «Бурісма».

Але у червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у місті Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів.

На час слідства сума в мільйони доларів США була арештована. 19 квітня Вищий антикорупційний суд дозволив зняти арешт із цих коштів

Відомо, що таке рішення ухвалили детективи НАБУ та прокурори САП.

Нагадаємо, нещодавно на Вінничині покарання отримав суддя-хабарник, справу якого розглядали рекордні десять років.

Він свого часу отримав хабар у великому розмірі та виправдав порушника правил дорожнього руху.



