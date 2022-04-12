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    Звільнено директора НАБУ Ситника – нардеп зі «Слуги народу»

    Обов'язки директора НАБУ виконуватиме його перший заступник Гізо Углава - Звільнено директора НАБУ Ситника – нардеп зі «Слуги народу»

    Обов'язки директора НАБУ виконуватиме його перший заступник Гізо Углава

    фото з відкритих джерел

    Артем Ситник обіймав посаду з 16 квітня 2015 року

    Сьогодні директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено із займаної посади Про це написала народний депутат зі «Слуги народу» Юлія Гришина у телеграм-каналі.

    «Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень», – повідомила нардепка.

    Раніше ЗМІ повідомляли, щоп Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року. Після цього його обов'язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава.

    Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Звільнено директора НАБУ Ситника – нардеп зі «Слуги народу»