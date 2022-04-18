Національне антикорупційне бюро тимчасово очолив Гізо Углава

Він замінив на посаді очільника Бюро свого начальника Артема Ситника

НАБУ отримало нового тимчасового керівника: ним став Гізо Углава. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті НАБУ.

Углава тимчасово очолив Бюро у зв’язку із припиненням повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Час виконання його обов'язків сплив 16 квітня.

Зауважимо, що перед цим у ВРУ з'явився текст законопроєкту про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ. За документом, уряд висловив бажання зробити бюро центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і покласти обов'язки директора на першого заступника Ситника.

В Бюро зазначили, що Углава - один з ідеологів створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ.

Також відомо, що новий тимчасовий очільник НАБУ народився 18 листопада 1975 року в місті Кутаїсі (Грузія).У 2015 році став громадянином України.

Нагадаємо, 12 квітня нардеп зі «Слуги народу» повідомила про те, що звільнено директора НАБУ Ситника.

Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року.