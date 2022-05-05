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    Події в Україні

    Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями

    Володимир Зеленський&nbsp;подякував працівникам НАБУ за службу - Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями
    Володимир Зеленський подякував працівникам НАБУ за службу
    фото: пресслужба президента України

    Працівники НАБУ отримали нагороди за боротьбу з окупантами

    Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг», – сказав Зеленський.

    Він зазначив, що після початку війни багато працівників правоохоронних органів продемонстрували справжню мужність і відданість Батьківщині.

    За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями.

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    Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями
    Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями
    Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями

    Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників НАБУ налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.

    Діяльність детективів НАБУ неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ. Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київської області, налагодили зв’язок зі Збройними силами України й активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога.

    Теги: росія окупанти НАБУ війна Володимир Зеленський Україна окупація державні нагороди #stoprussia
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    Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями