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    У Ірини Луценко підтвердили, що вона таки йде з Верховної Ради

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    Ірина Луценка вирішила скласти депутатські повноваження - У Ірини Луценко підтвердили, що вона таки йде з Верховної Ради
    Ірина Луценка вирішила скласти депутатські повноваження

    Стало відомо, хто замінить Луценко у парламенті

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» та дружина колишнього генпрокурора Ірина Луценко написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.

    Про це «Главкому» повідомили джерела з її оточення.

    Раніше цю інформацію повідомили джерела й в політсилі. За інформацією джерел, Луценко вже написала відповідну заяву і подала її в апарат парламенту. Причина, зазначена в документі – стан здоров'я.

    Очікується, що у понеділок вона офіційно про це оголосить.

    В разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС». 

    160635.

    Наталія Бойко 

    Бойко було призначено заступником міністра енергетики в лютому 2017 року.

    З 2015 року Бойко була менеджером реформи енергетики та енергоефективності в проектному офісі Національної ради реформ і радником в Адміністрації президента.

    У травні 2016 року її було призначено радником ексміністра енергетики Ігоря Насалика.

    До 2015 року працювала у франкфуртському офісі компанії ERM на посаді консультанта і координатора проектів.

    Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко.

    У Раду Луценко пройшла за партійними списками «ЄС» під 15 номером. Вона є членом комітету з питань екологічної політики та природокористування.

    У парламенті минулого скликання була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

    До слова, 1 листопада нардеп Богдан Яременко після сексскандалу написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою. 


    здоров'я Верховна Рада Європейська солідарність депутат Ірина Луценко парламент
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