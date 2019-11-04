У Ірини Луценко підтвердили, що вона таки йде з Верховної Ради



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Ірина Луценка вирішила скласти депутатські повноваження

Стало відомо, хто замінить Луценко у парламенті

Народна депутатка від «Європейської солідарності» та дружина колишнього генпрокурора Ірина Луценко написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.

Про це «Главкому» повідомили джерела з її оточення.

Раніше цю інформацію повідомили джерела й в політсилі. За інформацією джерел, Луценко вже написала відповідну заяву і подала її в апарат парламенту. Причина, зазначена в документі – стан здоров'я.

Очікується, що у понеділок вона офіційно про це оголосить.

В разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС».

Наталія Бойко

Бойко було призначено заступником міністра енергетики в лютому 2017 року. З 2015 року Бойко була менеджером реформи енергетики та енергоефективності в проектному офісі Національної ради реформ і радником в Адміністрації президента. У травні 2016 року її було призначено радником ексміністра енергетики Ігоря Насалика. До 2015 року працювала у франкфуртському офісі компанії ERM на посаді консультанта і координатора проектів.

Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко.

У Раду Луценко пройшла за партійними списками «ЄС» під 15 номером. Вона є членом комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У парламенті минулого скликання була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

До слова, 1 листопада нардеп Богдан Яременко після сексскандалу написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.



