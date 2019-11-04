У Ірини Луценко підтвердили, що вона таки йде з Верховної Ради
Стало відомо, хто замінить Луценко у парламенті
Народна депутатка від «Європейської солідарності» та дружина колишнього генпрокурора Ірина Луценко написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.
Про це «Главкому» повідомили джерела з її оточення.
Раніше цю інформацію повідомили джерела й в політсилі. За інформацією джерел, Луценко вже написала відповідну заяву і подала її в апарат парламенту. Причина, зазначена в документі – стан здоров'я.
Очікується, що у понеділок вона офіційно про це оголосить.
В разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти 30-річна Наталія Бойко, 24-й номер у списку «ЄС».
Наталія Бойко
З 2015 року Бойко була менеджером реформи енергетики та енергоефективності в проектному офісі Національної ради реформ і радником в Адміністрації президента.
У травні 2016 року її було призначено радником ексміністра енергетики Ігоря Насалика.
До 2015 року працювала у франкфуртському офісі компанії ERM на посаді консультанта і координатора проектів.
Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко.
У Раду Луценко пройшла за партійними списками «ЄС» під 15 номером. Вона є членом комітету з питань екологічної політики та природокористування.
У парламенті минулого скликання була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.
До слова, 1 листопада нардеп Богдан Яременко після сексскандалу написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.