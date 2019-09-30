Луценко виїхав до Великої Британії для проходження курсів з англійської мови, - Сарган



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Колишній генпрокурор Юрій Луценко

За словами прессекретаря Юрія Луценка, він полетів у неділю і найближчі півтора місяці буде знаходиться за межами України

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко виїхав до Великої Британії для проходження курсів з англійської мови. Про повідомила його прессекретар Лариса Сарган.

«Юрій Луценко давно планував і тепер проходить курси з англійської мови у Великій Британії. Він полетів у неділю і найближчі півтора місяці буде знаходиться за межами України», - повідомила вона.

Зі слів прес-секретаря, від'їзд Луценко жодним чином не пов'язаний зі скандалом в США, а саме з оприлюдненням стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, в якому згадується колишній віце-президент США Джо Байден, його син Хантер і розслідування справи щодо останнього в Україні.

Як повідомлялось, Луценко вважає, що розслідуванням кримінальних проваджень щодо групи компаній Burisma мають займатися правоохоронні органи України і США.

У травні Луценко заявляв, що син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер не порушував жодних українських законів під час отримання грошей від групи компаній Burisma.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.