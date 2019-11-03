Ірина Луценко вирішила скласти депутатські повноваження – ЗМІ



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За інформацією джерел ЗМІ, Ірина Луценко вже направила відповідну заяву в апарат Ради

Ірина Луценко начебто написала заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку зі станом здоров'я

Народна депутка від фракції «Європейська солідарність», дружина ексгенпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко вирішила скласти свої повноваження в парламенті.

Про це Liga.net повідомили два джерела у фракції «ЄС».

За інформацією джерел ЗМІ, Луценко вже написала відповідну заяву і подала її в апарат парламенту. Причина, зазначена в документі – стан здоров'я.

«Вона буде працювати в Раді, поки не проголосують в сесійній залі», - зазначив співрозмовник ЗМІ.

У Раду Луценко пройшла за партійними списками «ЄС» під 15 номером. Вона є членом комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У парламенті минулого скликання була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

До слова, 1 листопада нардеп Богдан Яременко після сексскандалу написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.