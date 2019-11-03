  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ірина Луценко вирішила скласти депутатські повноваження – ЗМІ

    • Розсилка
    За інформацією джерел ЗМІ, Ірина Луценко вже направила відповідну заяву в апарат Ради - Ірина Луценко вирішила скласти депутатські повноваження – ЗМІ
    За інформацією джерел ЗМІ, Ірина Луценко вже направила відповідну заяву в апарат Ради

    Ірина Луценко начебто написала заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку зі станом здоров'я

    Народна депутка від фракції «Європейська солідарність», дружина ексгенпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко вирішила скласти свої повноваження в парламенті.

    Про це Liga.net повідомили два джерела у фракції «ЄС».

    За інформацією джерел ЗМІ, Луценко вже написала відповідну заяву і подала її в апарат парламенту. Причина, зазначена в документі – стан здоров'я.

    «Вона буде працювати в Раді, поки не проголосують в сесійній залі», - зазначив співрозмовник ЗМІ.

    У Раду Луценко пройшла за партійними списками «ЄС» під 15 номером. Вона є членом комітету з питань екологічної політики та природокористування.

    У парламенті минулого скликання була представницею п'ятого президента Петра Порошенка.

    До слова, 1 листопада нардеп Богдан Яременко після сексскандалу написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою. 

    Верховна Рада Європейська солідарність депутат кадрові зміни відставка Ірина Луценко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ