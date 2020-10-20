Ексголові податкової служби повідомили про підозру



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Сам Верланов називає справу проти нього замовною

Сергія Верланова звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем

Колишньому голові Державної податкової служби Сергію Верланову повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Верланова звинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Верланов незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. Таким чином, бюджет недоотримав цю суму», – йдеться у повідомленні.

Сам Верланов називає справу проти нього замовною.

«Вважаю, що кримінальне провадження, яке розслідує СБУ, це чергова юридична нісенітниця за своєю суттю і має всі ознаки замовного», – заявив Верланов.

Також повідомляється, що справа Верланова пов'язана не зі звинуваченнями в «скрутках», про що повідомляли медіа, а з оптимізацією податків компанією «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Спочатку головною темою справи проти мене були, так звані «скрутки». Нагадаю, що після мого звільнення ... була Тимчасова слідча комісія. Після того, як факт моєї причетності до цього ганебного явища так і не був доведений, а навпаки – були фактично встановлені мої успіхи в боротьбі зі скрутками, в Службі безпеки було вирішено «розкручувати» інший епізод. З серпня у відомстві почали активно займатися нібито порушеннями під час часткового скасування донарахувань по податковій перевірці компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», – розповів Верланов.

Ексголова податкової стверджує, що наскільки йому відомо, на думку слідства, Державна податкова служба під час його керівництва нібито неправомірно задовольнила скарги цього платника податків, в результаті чого нібито державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

За словами Верланова, разом з ним підозру може отримати також і Максим Нефьодов – ексголова Державної митної служби.