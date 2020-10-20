В Одесі СБУ вилучила 750 кг наркотиків, які використовують терористи «Ісламської держави»



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У відомстві зазначають, що зловмисники замовили наркотики в одній з країн Середземноморського басейну

Кількість цього наркотику на чорному ринку оцінюється у понад 30 млн доларів

Служба безпеки України в Одесі блокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомляється, СБУ затримала трьох фігурантів справи. Ними виявились двоє мешканців Одеси та один Львова. Правоохоронці відкрили справу за статтею «Контрабанда наркотичних засобів», ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що зловмисники замовили наркотики в одній з країн Середземноморського басейну. Товар на початку вересня прибув до морського порту «Південний», де був прихований в контейнері із солодощами. Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення.

Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави».