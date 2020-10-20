Facebook видалив акаунт нардепа Деркача



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Обліковий запис Андрія Деркача в Facebook більш недоступний

Обліковий запис Деркача в Facebook більш недоступний

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила акаунт народного депутата України Андрія Деркача за втручання в президентські вибори в США. Українського політика у Сполуених Штатах вважають агентом Росії.

Про це повідомляє The Daily Beast.

«Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях зі здійснення впливу на вибори», - сказав представник Facebook.

Деркач також прокоментував те, що трапилося.

«Мій обліковий запис у Facebook було заблоковано після публікації американськими ЗМІ моєї заяви про існування ноутбука, що належить українським правоохоронним органам, за допомогою якого проводилися незаконні платежі компаніям, близьким до родини Байдена», - сказав Деркач.

Американське видання нагадує, що український депутат був пов'язаний з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і збирав відомості про кандидата в президенти від Демократичної партії, колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Також нагадаємо, що голову СБУ Баканова закликають порушити справу проти нардепа Деркача.

Раніше посольство США пояснило, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах. Як відомо, Сполучені Штати ще 10 вересня запровадили санкції проти Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США.

Американська преса повідомила, що спецоперацією «плівки Деркача» ймовірно керує Путін.