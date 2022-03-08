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    Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)

    Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі як доброволець приїхав в Україну воювати проти Росії - Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)
    Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі як доброволець приїхав в Україну воювати проти Росії
    фото: twitter.com/ArmedForcesUkr

    Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами

    Ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із грузинськими добровольцями воювати проти рашистських окупантів. Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

    «Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами», – йдеться в повідомленні.

    Іраклій Окруашвілі відомий своєю активною антиросійською позицією. Був міністром оборони Грузії протягом грудня 2004-го – листопада 2006 року. Перед цим півроку обіймав посаду міністра внутрішніх справ.

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    Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)
    Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)
    Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)
    Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)
    фото: twitter.com/ArmedForcesUkr

    Як повідомлялося, захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Кулеба назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

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    Теги: міністр Міноборони Міноборони Грузії добровольці
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    Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)