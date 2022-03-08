Ексміністр оборони Грузії приїхав в Україну воювати проти Росії (фото)

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі як доброволець приїхав в Україну воювати проти Росії

Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами

Ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із грузинськими добровольцями воювати проти рашистських окупантів. Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

«Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами», – йдеться в повідомленні.

Іраклій Окруашвілі відомий своєю активною антиросійською позицією. Був міністром оборони Грузії протягом грудня 2004-го – листопада 2006 року. Перед цим півроку обіймав посаду міністра внутрішніх справ.

Як повідомлялося, захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Кулеба назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

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