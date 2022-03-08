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    Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови

    У Польщі ухвалили рішення щодо винищувачів для України - Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови
    У Польщі ухвалили рішення щодо винищувачів для України
    фото з відкритих джерел

    Польща готова негайно безкоштовно передати всі свої літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження США

    Польща готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США. Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

    Влада Республіки Польща після консультацій з президентом та урядом Республіки Польща готова негайно безкоштовно передати всі свої літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки.

    У той же час Польща просить Сполучені Штати Америки надати їй вживані літаки з подібними експлуатаційними можливостями. Польща готова негайно домовитися про умови закупівлі цих машин.

    Польський уряд також просить інші країни НАТО – власників літаків МІГ-29 – вжити подібних заходів.

    До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

    Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

    Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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    Теги: МЗС Польща США міністр НАТО літак бомбардування час Ентоні Блінкен
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    Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови