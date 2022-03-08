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    СБУ створила «гарячу» електронну пошту для попередження кіберзагроз

    Українці зможуть повідомляти про підозрілі дії в мережі - СБУ створила «гарячу» електронну пошту для попередження кіберзагроз
    Українці зможуть повідомляти про підозрілі дії в мережі
    фото з відкритих джерел

    Пошта [email protected] працюватиме в цілодобовому режимі

    Служба безпеки України з метою посилення кіберзахисту стратегічних об’єктів створила «гарячу» електронну пошту для повідомлень про кіберзагрози. Про це пресслужба відомства повідомляє в Telegram.

    «Пошта [email protected] працюватиме в цілодобовому режимі. Створена вона спеціально для того, щоб своєчасно та скоординовано реагувати на кіберзагрози. Виявили ознаки кібератак – пишіть нам», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що останнім часом СБУ нейтралізувала масштабні кібератаки з боку росії. Зокрема, ворог намагався вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційні системи критичної інфраструктури, насамперед об’єктів енергетики, транспорту та зв’язку.

    Масовані кібердиверсії розпочалися ще до повномасштабного вторгнення на територію України (13-14 січня та 15-16 лютого). Наступна хвиля відбулася в ніч з 23 на 24 лютого. За задумом загарбників, ці атаки мали паралізувати роботу об’єктів життєзабезпечення.

    «Співробітники спецслужби документують відповідні злочини і формують базу для встановлення і притягнення до відповідальності кожного, хто причетний до злочинів проти України», – зауважили в СБУ.

    До слова, 25 лютого хакерське угруповання Anonymous оголосило, що на знак протесту проти вторгнення в Україну оголошують Росії «кібервійну». Як наслідок, сайти Міноборони та Міністерства закордонних справ РФ були недоступні.

    Пізніше Anonymous заявило про злам бази даних сайту Міністерства оборони Російської Федерації. В опублікованій базі даних містяться телефони, пошту та імена співробітників російського Міноборони.

    Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів.

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    Теги: СБУ Міноборони інтернет Telegram кібербезпека пошта
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    СБУ створила «гарячу» електронну пошту для попередження кіберзагроз