Міносвіти може звільнити одинадцятикласників від ЗНО та ДПА

Також може змінитися механізм вступу до закладів вищої освіти

В Україні цьогоріч планують скасувати Державну підсумкову атестацію та Зовнішнє незалежне оцінювання для учнів 11 класів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Таке рішення прийняте через те, що в країні введено воєнний стан.

«Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання Державної підсумкової атестації (ДПА) та Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, цьогоріч також планується скасувати Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для випускників ВНЗ.

Як повідомлялося раніше, проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано. Воно не є можливим через вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти.

У Центрі зазначили, «що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання».

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