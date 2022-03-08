  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Міносвіти може звільнити одинадцятикласників від ЗНО та ДПА

    Воєнні дії в Україні не дають організувати безпечний процес складання іспитів - Міносвіти може звільнити одинадцятикласників від ЗНО та ДПА
    Воєнні дії в Україні не дають організувати безпечний процес складання іспитів
    фото з відкритих джерел

    Також може змінитися механізм вступу до закладів вищої освіти

    В Україні цьогоріч планують скасувати Державну підсумкову атестацію та Зовнішнє незалежне оцінювання для учнів 11 класів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

    Таке рішення прийняте через те, що в країні введено воєнний стан.

    «Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання Державної підсумкової атестації (ДПА) та Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, цьогоріч також планується скасувати Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для випускників ВНЗ.

    Як повідомлялося раніше, проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано. Воно не є можливим через вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти.

    У Центрі зазначили, «що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання».

    Читайте також:
    Теги: міністр ВНЗ школа воєнний стан учні Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міносвіти може звільнити одинадцятикласників від ЗНО та ДПА