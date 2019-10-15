Екснардеп підозрює, що міністр нового українського уряду російський шпигун



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко Фото: Укрінформ

Вадим Денисенко про главу МЗС: його терміново треба звільнити

Колишній народний депутат, журналіст Вадим Денисенко заявив, що вважає міністра закордонних справ Вадима Пристайка «російським шпигуном», і що його терміново треба звільнити. Про це Денисенко написав у Facebook, коментуючи висловлювання Пристайка про те, що «якщо ми не підемо на формулу Штайнмаєра, то тоді треба урізати пенсії і гроші пенсіонерів перекидати на армію».

«Я довго утримувався, але після цього, у мене є просте запитання: він ідіот чи російський шпигун? Його потрібно терміново звільняти, а піарникам Зеленського треба пояснити, що така риторика тільки прискорить падіння рейтингу», - наголосив екснардеп.

Денисенко зазначив, що можна просто не виконувати формулу Штайнмаєра і при цьому піднімати пенсії. «Це куди простіше ніж «просто перестати стріляти», - з іронією резюмував колишній народний депутат.

Нагадаємо, «Потрібно просто перестати стріляти!», - такі плани свого часу озвучував тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський. Тепер, на посаді голови держави, він шукає вирішення конфлікту на Донбасі через процес перемовин у Нормандському форматі.