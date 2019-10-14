Арахамія публічно вибачився перед всіма учасниками акції «Ні капітуляції»



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Глава фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія

Інформацію про можливий підкуп учасників акцій Арахамія передасть 15 жовтня в Головне Управління СБУ

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно вибачився перед всіма учасниками акції «Ні капітуляції», які прийшли туди за покликом сердця та душі, а також заявив, що всю іншу наявну інформацію (про можливий підкуп учасників акцій) передасть 15 жовтня в Головне Управління СБУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Цей пост я пишу прочитавши відкритий лист до мене від Айдера Муждабаєва.Прочитавши його, я переосмислив сказане мною в інтерв’ю Лівому Берегу. Я хочу публічно вибачитись перед всіма учасниками акції «Ні капітуляції», які прийшли туди за покликом свого сердця та душі.В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив – за це я і вибачаюсь. Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне Управління Служби Безпеки України. Я повинен був це зробити напередодні Дня Захисника України. Дякую за увагу і гарного Вам свята», – написав він.

Нагадаємо, Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що його знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь в акціях проти капітуляції

Також Арахамія пояснив комунікаційний провал з суспільством.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати ще не починали розробку законопроекту про особливий статус Донбасу, на даний момент відсутній навіть чорновий варіант документа.

Як повідомлялося, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.