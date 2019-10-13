«Народна міліція» на Донбасі: українців попередили про нову загрозу



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Незаконні збройні формування «Л/ДНР» Фото: 24tv.ua

Жебрівський заявив, що якщо бойовики отримають можливість служити в «народній міліції», то про роззброєння на Донбасі не може бути мови

На Донбасі існує загроза легітимації незаконних збройних формувань «Л/ДНР».

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи слова нардепа від фракції «Слуга народу» Богдана Яременка про формування «народної міліції» в ОРДЛО.

За словами Жебрівського, якщо бойовики отримають можливість служити в «народній міліції», то про роззброєння на Донбасі не може бути мови.

«Це навіть не амністія, це легітимація пушиліних, пасічників і «орків» з так званого МГБ. Це ті, хто катував українських військових і патріотів. Вони сьогодні захочуть і залишаться працювати вже не в МГБ, а в СБУ – в дужках ФСБ», – підкреслив він.

Раніше нардеп від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявив, що формування в ОРДЛО «народної міліції» передбачено Мінськими угодами.

«Місцеве населення, громадяни України зможуть мати право участі в роботі певних правоохоронних структур. І логічно, що у них буде передбачена для цього зброя», – заявив Яременко.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.