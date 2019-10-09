Екснардепа Жеваго оголошено в розшук, - Труба



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Колишнфй нардеп Костянтин Жеваго

Директор ДБР зазначив, що також триває процес для оголошення екснардепа у міжнародний розшук

Минуло кілька днів, як колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали для вручення підозри. Жеваго не прийшов, тому підозру вручено заочно. Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент Главкома.

«Жеваго оголошено у розшук», - наголосив Труба.

Він додав, що також триває процес для оголошення екснардепа також у міжнародний розшук.

Нагадаємо, у серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.

Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати що ексзаступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.