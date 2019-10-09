Чорновол вручила Трубі дві заяви (фото, відео)



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Фото: Наталія Сокирчук, Главком

Перша заява від Чорновол була проти самого Труби, а друга - проти соратника Януковича, юриста Андрія Портнова і глави Офісу президента Андрія Богдана

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») на брифінгу директора Державного бюро розслідувань Романа Труби вручила йому дві заяви – проти нього самого ж, а також проти соратника Януковича, юриста Андрія Портнова і глави Офісу президента Андрія Богдана. Про це повідомляє кореспондент Главкома.

На що Труба заявив: «Я не можу контролювати цей процес на рівні реєстрації. Довгих політичних мотивів тут немає. Звернення прийняті та будуть розглянуті».

На питання про те, чому Андрій Портнов повідомляє всі новини стосовна справ Державного бюро розслідувань швидше, ніж саме Бюро, Труба відповів, що призначив перевірку щодо витоку.

«14 слідчих перевірили на поліграфі. Жоден слідчий, так само як і директор, не причетні до поширення будь-якої інформації», - наголосив Труба.

Він зазначив, що не знає, хто зливає інформацію у справах.

Варто зазначити, що Портнов часто першим повідомляє про всі дії Державного бюро розслідувань. Цікаво також те, що Портнов заздалегідь анонсував рішення Печерського суду щодо взяття під варту екснардепа Пашинського.