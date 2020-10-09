Експатрульний з Вінниці відпрацює 150 годин громадських робіт за неподання е-декларацій



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Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Вінницький міський суд визнав винним колишнього поліцейського роти №2 батальйону управління патрульної поліції у Вінницькій області в умисному неподанні електронних декларацій і призначив покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Додатковим покаранням стало позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах строком два роки.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 жовтня.

Обвинувачений, який працював у патрульній поліції з січня 2017 року до лютого 2019 року, не подав е-декларацій через сайт НАЗК за 2018 рік та січень-лютий 2019-го.

Водночас 13 березня 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомило експоліцейського про факт неподання е-декларацій і запропонувало останньому виправити цю помилку протягом десяти днів з дня отримання повідомлення. Проте, на 28 травня 2020 року, як сказано у вироку суду, обвинувачений нічого не подавав.

Натомість 30 травня 2020 року на сайті НАЗК з’явилося три е-декларації експоліцейського: дві щорічні за 2018-2019 роки і одну перед звільненням.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та жалкував про скоєне. Крім цього, він уклав угоду про визнання винуватості.

Як повідомляв «Главком», 5 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок антикорупційного суду від 3 червня 2020 року щодо колишнього судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Олександра Баранніка і визнала його винним в умисному неподанні електронних декларацій (ст. 366-1 КК України) та призначила штраф 45,9 тис. грн з позбавленням права на два роки обіймати керівні посади, окрім виборних.