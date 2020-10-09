Мешканець Закарпаття ледь не сів до в’язниці за заклики скинути українську владу



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В Україні за публічні заклики до повалення влади користувачам соціальних мережах загрожує реальний термін ув'язення

Від реального терміну обвинуваченого врятувала угода про визнання винуватості

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним місцевого мешканця за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 109 КК України) і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, який замінено на іспитовий термін один рік і шість місяців.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 жовтня.

Протягом жовтня-листопада 2018 року чоловік поширив на своїй сторінці у Facebook дописи такого змісту: «Товарищи! Не пора ли уже выйти и вынести эту свору?!» і «За то что довели страну до состояния Гондураса, не переизбирать надо, а убивать, долго и мучительно: их лицемерию нет пределов!».

Під одним із цих дописів обвинувачений використав фотографії із зображенням народних депутатів VIII скликання, президента Петра Порошенка, тодішньої виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Скріншот з Facebook

Скріншот з Facebook

Згідно з висновком спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ від 5 березня 2020 року, ці дописи містять містяться заклики до однодумців вийти (ймовірно, на акції протесту) та винести (викинути, прогнати) тобто примусити, застосовуючи силу, представників влади залишити свої посади, що є закликом до насильницької зміни влади в Україні.

Обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненому злочині і уклав угода про визнання винуватості, яка його врятувала від тюрми. Адже санкція ч. 2 ст. 109 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.