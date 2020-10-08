НАЗК відкрило справу проти голови НКРЕКП Тарасюка



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Нардеп Волинець закликав Кабмін відсторонити Тарасюка від виконання обов’язків голови НКРЕКП на період перевірки НАЗК

Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) розпочало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка на предмет корупції та конфлікту інтересів. Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець.

«Національне агентство з протидії корупції розпочало перевірку очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка через можливий конфлікт інтересів та пов’язаною з цим корупцією. Ще у вересні тимчасова слідча комісія (ТСК) парламенту виявила у голови НКРЕКП родинний енергетичний бізнес, яким керує його рідний брат. Тоді я звернувся до НАЗК з вимогою розслідувати ці факти та відповідно до висновків, притягнути голову незалежного регулятора до відповідальності», - повідомив Волинець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно копії листа НАЗК, яку опубліковував народний депутат, наразі здійснюється моніторинг та контроль над дотриманням Тарасюком вимог антикорупційного законодавства та врегулювання наявного конфлікту інтересів.

«Завдяки роботі ТСК стало зрозуміло, що криза на енергоринку це результат не лише відсутності професіоналізму у керівництва НКРЕКП, а й його гонитві за наживою», - заявив Волинець.

Народний депутат закликав Кабінет Міністрів відсторонити Тарасюка від виконання обов’язків голови НКРЕКП на період перевірки НАЗК.

Як повідомлялося, у вересні колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко повідомив про корупцію в діях голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, пов’язану з енергетичним бізнесом його брата Артема Тарасюка.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював «Еф Енд Ем Україна» і володів 10% її уставного капіталу через кіпрський офшор. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює компанію до цього часу. З того часу активність компанії на енергетичному ринку різко зросла: вона стала контрагентом «Укрненерго» і щомісяця сплачувала на рахунки «Оператора ринку» внески за право торгувати електричною енергією в щоденному режимі.

Вперше інформація про бізнес-інтереси сім’ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з’явилася в ЗМІ ще 10 вересня. В той же день на сайті НКРЕКП був опублікований проект постанови про анулювання ліцензії компанії «Еф Енд Ем Україна».

На найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам очільник комісії Валерій Тарасюк на нього не явився.