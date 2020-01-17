Експерт: «Долар по 50» - це один із сценаріїв розвитку подій



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Курс по 50 грн за долар можливий?

Шапран: Мають бути зроблені певні організаційні висновки

Таке враження, що корифеї, на яких законодавство покладає функцію виробляння політики на фінансовому ринку, самі не розуміють, що вони роблять. Такими враженнями від прослуховування «плівок Гончарука» (аудіозаписів із розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба) із «Главкомом» поділився член Ради Нацбанку Віталій Шапран.

«Президент вустами прем’єра задає їм просте питання: поясніть зміцнення гривні. Вони навіть між собою не можуть на нього відповісти, у них відбуваються дискусії, під час яких вони щось один одному пояснюють», - зазначив він.

«Насправді фінансовий сектор пливе за течією, він є регульованим, а не контрольованим, і ті тенденції, які нам підсовує ринок, просто приймаються, а ті, хто повинен їх ламати, займаються поясненням цих тенденцій, але не втручаються», - додав експерт.

Курс у 50 грн за долар Шапран вважає «одним із сценаріїв розвитку подій». «Можливо, його не слід прив’язувати до дефіциту бюджету – я вбачаю більшу прив’язку до дефіциту торгівельного балансу: за товари та послуги ми наторгували за 11 місяців майже 11 млрд грн у мінус, цей дефіцит був покритий за рахунок притоку коштів від заробітчан і за рахунок сезонного сплеску валютних надходжень від експортерів, які заводять зараз валюту від урожаю минулого року, а також за рахунок припливу спекулятивного капіталу з ОВДП», - пояснив він.

«Давайте подивимось, який у нас буде торгівельний баланс, якщо, по-перше, припиниться потік від нерезидентів на ринок ОВДП. По-друге, якщо ціни на наш врожай знизяться, або цей врожай буде низьким. По-третє, якщо заробітчани будуть привозити менше грошей з-за кордону, а це можливо. На жаль, коли у нас (у Раді Нацбанку, - «Главком») 5 грудня було засідання, ми не отримали коректні відповіді на ці питання. Нам просто сказали щось на кшталт «та все буде добре, не пхайте свого носа»., - розказав експерт.

Шапран резюмував, що, на його думку, мають бути зроблені «певні організаційні висновки».

Детальніше читайте у статті «Главкома» Шпаргалка для прем’єра: Як пояснити Зеленському, чому міцнішає гривня?