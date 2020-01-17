Голова Ради Нацбанку пояснив, кому вигідне тривале здорожчання гривні



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Зниження привабливості нашого експорту за кордоном буде призводити до скорочення робочих місць та зниження податкових відрахувань від наших експортерів, - Данилишин

«Ревальвація гривні збільшує економічні ризики для України», -застерігаєє Богдан Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що тривале здорожчання гривні у довгостроковій перспективі вигідне тільки імпортерам. Таку думку Данилишин висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами експерта, у короткостроковій перспективі довготривале зміцнення гривні вигідне населенню, яке є споживачами імпорту та частково бізнесу, що збирався оновити імпортні основні фонди. «Проте в довгостроковій перспективі зниження привабливості нашого експорту за кордоном буде призводити до скорочення робочих місць та зниження податкових відрахувань від наших експортерів. Перші негативні сигнали у вигляді зниження виробництва з’явились наприкінці року від металургів і в цілому статистика промисловості не радує», - говорить Данилишин.

На думку голови Ради Нацбанку, ревальвація гривні, яку ми спостерігали у 2019 році, збільшує для України економічні ризики у довгостроковій перспективі. «Йде гальмування зростання українського експорту та прискорення споживання імпорту», - пояснив аналітик.

Данилишин підкреслив, що ситуація на кінець року не така проблемна, як очікувалось, через низькі ціни на енергетичний імпорт і досить високі ціни на зернові, залізорудну сировину та інші класичні категорії нашого експорту. «Але при зміні кон’юнктури на світовому ринку ми маємо суттєвий ризик збільшення від’ємного сальдо торговельного балансу. На цей випадок потрібно було б мати більший запас золотовалютних резервів», - застерігає експерт.

Данилишин вважає, що при курсі 23,00 масового банкрутства експортерів не очікується, «але скорочення зайнятості в цих галузях і падіння промислового виробництва буде, як і можливе зниження податкових відрахувань від експортних галузей».

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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