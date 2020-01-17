Експерт перерахував фактори, які сприяють укріпленню гривні



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Курс у 50 грн за долар можливий лише за умов паніки на ринку, - експерт

«Об’єктивних причин для «долара по 50» я не бачу»

Єдину причину укріплення національної валюти немає – цьому сприяють три фактори. Про це у кометарі «Главкому» розповів ексвиконувач обов'язків міністра фінансів України (2009-2010) Ігор Уманський.

«Перший фактор – це сезонність. Завжди під час новорічних свят відбувається певне укріплення гривні або, принаймні, значне зниження темпів падіння», - зазнначив він.

Говорячи про другий фактор, експерт зазначив, що минулого року був досить непоганий врожай і непогана ситуація на зовнішніх ринках. «Як для наших експортерів, так і щодо зниження цін на енергоносії, отже, – це імпортна складова», - додав він.

«Є третій фактор, про який багато говорять в останні місяці: це захід спекулятивного капіталу на ринок зовнішніх боргових зобов’язань», - сказав Уманський і уточнив, що за різними оцінками такого капіталу зайшло десь на $5 млрд.

Експерт також зауважив, що курс у 50 грн за долар можливий лише за умов паніки на ринку. «Об’єктивних причин, які б могли створити таку паніку, я наразі не бачу», - заспокоїв він.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Детальніше читайте у статті «Главкома» Шпаргалка для прем’єра: Як пояснити Зеленському, чому міцнішає гривня?