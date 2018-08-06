Експерт не виключає, що «За життя» Медведчука об'єднається з Опоблоком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Політолог: Як публічна фігура Медведчук токсичний і в публічній політиці у нього досить вузький сегмент підтримки

Не можна виключати й того, що Віктор Медведчук, який нещодавно повернувся у політику і став членом партії «За життя» спробує об'єднати цю політсилу із партією Опозиційний блок чи принаймні укласти з нею певні домовленості. Таку думку у коментарі висловив політолог Андрій Золотарьов, йдеться у статті «Главкома» «Медведчук виходить з темряви. Прем’єра восени».

«Не можна виключати того, що з боку Медведчука – запрошення Опоблоку за стіл для політичного торгу», - зазначив він.

Золотарьов також зазначив, що як публічна фігура Медведчук токсичний і в публічній політиці у нього досить вузький сегмент підтримки.

«Поки на етапі боротьби за те, хто буде представляти Південний Схід, Медведчук – Рабінович обіграють Льовочкіна – Бойка. Але політична машина Опоблока ще не увімкнулась на повні оберти. Якщо він буде консолідований, то своє візьме, а віртуальна «За життя» може просісти», - розповів він.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Медведчук виходить з темряви. Прем’єра восени».