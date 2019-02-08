Експерт пояснила, навіщо Росія вклала свої кошти у нафтовий сектор Венесуели



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Доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» Наталія Шевченко Фото: Наталія Малиновська, Главком

РФ інвестувала 17 млрд доларів у нафтовий сектор Венесуели

Росія отримала 49,9% акцій американської нафтової компанії Citgo (штаб-квартира у Техасі, США), яка є дочірньою кампанією венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA, з метою подальшого тиску на США та забезпечення собі лояльності і підтримки карибських країн. Таку думку висловила доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» Наталія Шевченко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За повідомленнями російської сторони, РФ інвестувала 17 млрд доларів у нафтовий сектор Венесуели.

«49,9 % акцій американської нафтової компанії Citgo (штаб-квартира у Техасі, США), яка є дочірньою кампанією венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA, було передано як заставну вартість, як умова повернення кредиту в сумі 1,5 млрд доларів. Про це стало відомо не тому, що американці про це розказали, а тому, що опозиційні політики Національної асамблеї Венесуели (назва парламенту - Главком) це розкопали. І Хуан Гуайдо долучився до цих розслідувань», - розповідає Шевченко.

Експерт пояснила, навіщо Росії акції нафтової компанії.

«Це елемент впливу РФ на США. Адже компанія Citgo володіє цілою мережею автозаправних станцій у 30-и штатах США і забезпечує роботою 3 000 американців. Річ у тім, що венесуельська нафта є важкою. Її складно переробляти в чистому вигляді. Для того, щоб виробити з неї пальне, її потрібно розбавляти. Цей хімічний процес відбувається на нафтових заводах США. У «Роснафти» таких технологій немає. Отже, виникає питання: вони купували і давали кредит виключно для того, щоб потім чинити тиск на американські компанії? Цілком можливо. Це додатковий чинник, щоб подражнити американське суспільство щодо нових російських впливів», - розмірковує Шевченко.

Вона також припускає, що купівля акцій – виведення грошей російських платників податків у Венесуелу з метою збагачення оточення Кремля.

Окрім того, експерт зазначає, що Росія чітко прорахувала, що режим Мадуро довго не протримається. «І купівля цього американського заводу потрібна була для того, щоб далі забезпечувати собі лояльність і підтримку карибських країн – Куби, Нікарагуа та інших в басейні Карибського моря. Тоді по суті РФ виконувала б контракти, які свого часу Венесуела заклала в так зване «Петре карібе». Зрозуміло, що Росія не стане собі возити венесуельську нафту», - продовжує Шевченко.

Тому для Росії ця нафтова схема була вигідною, якби її не розкрили венесуельські опозиціонери.

Нагадаємо, що за повідомленнями Associated Press нафтова компанія Citgo профінансувала інавгурацію Дональда Трампа.

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