Під Маріуполем знищено російського генерала, що бомбив Сирію (фото)

Стало відомо ім'я генерала РФ, якого було ліквідовано під Маріуполем

Під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва. Про це повідомляється в Telegram-каналі нардепа Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, «азовці» повідомили, що під час бою було знищенко чотири БТР та БМП ворога, ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії. Крім того, «Азов» ліквідував генерал-майора російських військ.

Цей генерал-майор став уже четвертим вищим офіцером російських Збройних сил, які загинули на території України під час нинішньої війни. 2 березня ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Андрія Суховецького.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.