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    Події в Україні

    Під Маріуполем знищено російського генерала, що бомбив Сирію (фото)

    Під Маріуполем українські захисники ліквідували російського генерал-майора Олега Мітяєва - Під Маріуполем знищено російського генерала, що бомбив Сирію (фото)
    Під Маріуполем українські захисники ліквідували російського генерал-майора Олега Мітяєва
    фото: Олексій Гончаренко/Telegram

    Стало відомо ім'я генерала РФ, якого було ліквідовано під Маріуполем

    Під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва. Про це повідомляється в Telegram-каналі нардепа Олексія Гончаренка.

    Нагадаємо, «азовці» повідомили, що під час бою було знищенко чотири БТР та БМП ворога, ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії. Крім того, «Азов» ліквідував генерал-майора російських військ.

    Цей генерал-майор став уже четвертим вищим офіцером російських Збройних сил, які загинули на території України під час нинішньої війни. 2 березня ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Андрія Суховецького.

    7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

    А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.

    Читайте також: Бійці «Азова» знищили генерал-майора окупаційних військ
    Теги: Маріуполь росія війна військові #stoprussia
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    Під Маріуполем знищено російського генерала, що бомбив Сирію (фото)