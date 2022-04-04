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    Події в Україні

    Росія кидає на війну проти України підлітків з «Юнармії»

    Росія кидає на війну проти України підлітків з «Юнармії»
    фото з відкритих джерел

    Починаючи з 29 березня, усім «юнармійцям», яким виповнилося 18 років – почали приходити листи із запрошення провести «співбесіду»

    Росія розпочала мобілізацію серед підлітків в загонах «Юнармії» для продовження війни на території України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової в Telegram.

    Рішення про їх залучення до воєнних дій було ухвалено ще в середині березня.

    «У найкращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м’ясо вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони «Юнармії», частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим», – повідомила Денісова.

    Починаючи з 29 березня, усім «юнармійцям», яким виповнилося 18 років – почали приходити листи із запрошення провести «співбесіду» та «провести культурно-патріотичні занятя».

    «Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас»– пише Денісова..

    Нагадаємо, розвідка США повідомляє, що Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня.

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    Теги: росія окупанти війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Росія кидає на війну проти України підлітків з «Юнармії»