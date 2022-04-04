Росія кидає на війну проти України підлітків з «Юнармії»

Починаючи з 29 березня, усім «юнармійцям», яким виповнилося 18 років – почали приходити листи із запрошення провести «співбесіду»

Росія розпочала мобілізацію серед підлітків в загонах «Юнармії» для продовження війни на території України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової в Telegram.

Рішення про їх залучення до воєнних дій було ухвалено ще в середині березня.

«У найкращих традиціях Гітлера РФ як гарматне м’ясо вирішила кинути у бій молодь. Під загальну мобілізацію потрапили загони «Юнармії», частина яких знаходиться і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим», – повідомила Денісова.

Починаючи з 29 березня, усім «юнармійцям», яким виповнилося 18 років – почали приходити листи із запрошення провести «співбесіду» та «провести культурно-патріотичні занятя».

«Юнармійців збиратимуть у штабах до 10 квітня 2022 року, після цього їх планується перекидати у місця дислокації, а потім – на Харківщину та Донбас»– пише Денісова..

Нагадаємо, розвідка США повідомляє, що Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня.

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