Українські військові відправили до пекла ще одного російського генерала

Як кажуть, земля скловатою

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Наши военные ликвидировали еще одного топ-генерала из рашки.

На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Яков Рязанцев.

Известно, что 49-я общевойсковая армия Южного военного округа базируется в Ставрополе. Яков стал ее командующим в августе 2020-го. Воевал в Сирии.

Как говорится, земля стекловатой. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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