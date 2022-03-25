Українські військові відправили до пекла ще одного російського генерала
Як кажуть, земля скловатою
Мовою оригіналу
Наши военные ликвидировали еще одного топ-генерала из рашки.
На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Яков Рязанцев.
Известно, что 49-я общевойсковая армия Южного военного округа базируется в Ставрополе. Яков стал ее командующим в августе 2020-го. Воевал в Сирии.
Как говорится, земля стекловатой. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!
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Джерело: блог Олексія Гончаренко