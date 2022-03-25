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    Думки вголос

    Українські військові відправили до пекла ще одного російського генерала

    Яков Рязанцев воював в Сирії - Українські військові відправили до пекла ще одного російського генерала
    Яков Рязанцев воював в Сирії

    Як кажуть, земля скловатою

    Мовою оригіналу

    Наши военные ликвидировали еще одного топ-генерала из рашки.

    На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Яков Рязанцев.

    Известно, что 49-я общевойсковая армия Южного военного округа базируется в Ставрополе. Яков стал ее командующим в августе 2020-го. Воевал в Сирии.

    Как говорится, земля стекловатой. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові відправили до пекла ще одного російського генерала