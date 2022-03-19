Генштаб підтвердив ліквідацію генерала окупантів Андрія Мордвичова

Збройні сили знищили командний пункт росіян у Чорнобаївці поблизу Херсона

Минулої доби українські захисники ліквідували командувача 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 19 березня.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, Збройні сили України знову завдали удару по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, який захопили окупанти. У цей момент там перебував командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Штаб цього військового округу розташований у Ростові-на-Дону та відповідає за напрямок ОРДЛО та півдня України, в тім числі, за командування та координацію дій так званих «армійських корпусів Л/ДНР», а по суті – окупаційних формувань у Донецькій та Луганській областях.

Управління самої 8 армії розташоване в Новочеркаську Ростовської області.

Як свідчить «Вікіпедія», серед інших військових нагород, ліквідований генерал мав медаль «За повернення Криму».

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.