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    Події в Україні

    Генштаб підтвердив ліквідацію генерала окупантів Андрія Мордвичова

    Ліквідований генерал&nbsp;мав медаль &laquo;За повернення Криму&raquo; - Генштаб підтвердив ліквідацію генерала окупантів Андрія Мордвичова
    Ліквідований генерал мав медаль «За повернення Криму»
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили знищили командний пункт росіян у Чорнобаївці поблизу Херсона

    Минулої доби українські захисники ліквідували командувача 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 19 березня.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, Збройні сили України знову завдали удару по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, який захопили окупанти. У цей момент там перебував командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Штаб цього військового округу розташований у Ростові-на-Дону та відповідає за напрямок ОРДЛО та півдня України, в тім числі, за командування та координацію дій так званих «армійських корпусів Л/ДНР», а по суті – окупаційних формувань у Донецькій та Луганській областях.

    Управління самої 8 армії розташоване в Новочеркаську Ростовської області.

    Як свідчить «Вікіпедія», серед інших військових нагород, ліквідований генерал мав медаль «За повернення Криму».

    Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Генштаб ОРДЛО Україна окупація фашизм #stoprussia
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    Генштаб підтвердив ліквідацію генерала окупантів Андрія Мордвичова