Експерт проаналізує, чого очікувати від світової політики у жовтні (прес-конференція)



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Якими є перспективи імпічменту президента США Дональда Трампа

2 жовтня в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики проведе прес-конференцію на тему: «Світова політика у жовтні 2019 року».

Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, який проаналізує наступні питання: перспективи імпічменту Дональда Трампа; проведення засідання Євроатлантичної Ради в Україні; парламентські вибори 13 жовтня у Польщі.

Як відомо, після того, як стало відомо про можливий тиск Трампа на Україну щодо початку розслідування проти Байдена, рівень підтримки імпічменту глави Білого дому відчутно зріс, у тому числі, серед республіканських виборців. Це підтверджують результати останнього соціологічного дослідження, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN.

Нагадаємо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.