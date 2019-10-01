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    У світі

    У США зростає підтримка імпічменту Трампа

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    Президент США Дональд Трамп втрачає підтримку - У США зростає підтримка імпічменту Трампа
    Президент США Дональд Трамп втрачає підтримку

    Здебільшого імпічмент підтримують молоді американці віком до 35 років. На сьогодні підтримка серед людей цієї категорії зросла до 60%

    Після того, як стало відомо про можливий тиск Трампа на Україну щодо початку розслідування проти Байдена, рівень підтримки імпічменту глави Білого дому відчутно зріс, у тому числі, серед республіканських виборців.

    Це підтверджують результати останнього соціологічного дослідження, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN.

    «Впродовж періоду з травня, значні зміни (у настроях виборців- ред.) відбулися серед прихильників незалежних та республіканців», - зауважується за підсумками опитування.

    При цьому зазначається, що близько 3/4 демократів за цей період зберегли підтримку за імпічмент Трампа та відсторонення його від посади.

    «Водночас, серед незалежних підтримка імпічменту й відсторонення Трампа зросла на 11 пунктів – до 46%, а серед республіканців на 8 пунктів – до 14%», - йдеться в публікації.

    З точки зору вікової категорії, здебільшого імпічмент підтримують молоді американці віком до 35 років. На сьогодні підтримка серед людей цієї категорії зросла до 60% порівняно з 43% у травні. Водночас, відсторонення президента від влади підтримують 42% виборців старшого покоління (кілька місяців тому їх було 40%).

    Загальні показники нинішнього опитування приблизно збігаються з результатами останніх досліджень, проведених іншими компаніями.

    Як відомо, опитування Hill-HarrisX визначило загальну підтримку ідеї імпічменту серед 47% американських виборців. Такий самий рівень підтвердило опитування CNN-SSRS.

    Також 63% американців занепокоєні змістом розмови Трампа і Зеленського.

    Джерело: Укрінформ

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