Палата представників Конгресу США підтримала імпічмент Трампу



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Питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату

«За» резолюцію про розслідування імпічменту проголосував навіть один республіканець

Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час голосування за документ 222 члени палати представників підтримали відповідне рішення. Проти проголосували 184 конгресмени.

Видання зазначає, що такий проміжний результат є «значною подією». Спостерігається зростання підтримки голосування безпосередньо за сам імпічмент Трампа - більше 75 членів палати представників за три дні.

«За» проголосував навіть один республіканець - Джастін Амаш від штату Мічиган.

Таким чином, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату. Для того, щоб прийняти рішення про відставку Трампа Сенату необхідно набрати дві третини голосів, додає Reuters.

Раніше повідомлялося, що демократи наблизились до потрібної підтримки імпічменту в Палаті представників.

Як відомо, Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень