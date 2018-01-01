Експерт розповіла, чи прийшли лоукостери в Молдову та Грузію через підписання угоди про відкрите небо

В Україні пасажиропотік через українські аеропорти поки що зростає і без угоди – на 54% у 2017 проти 2015 року, - розповіла експерт

Підписання угоди про відкрите небо не гарантує приходу в країну лоукостерів. Про це свідчить досвід Грузії та Молдови, передає кореспондент «Главкома». [READ_MORE] ЄС та Грузія підписали Угоду про Спільний авіаційний простір (САП) у 2010 році, а Молдова підписала цю угоду у 2012 році. ГО «Європа без бар’єрів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні пасажиропотік через українські аеропорти поки що зростає і без угоди – на 54% у 2017 проти 2015 року, - розповіла експерт

Підписання угоди про відкрите небо не гарантує приходу в країну лоукостерів. Про це свідчить досвід Грузії та Молдови, передає кореспондент «Главкома».

ЄС та Грузія підписали Угоду про Спільний авіаційний простір (САП) у 2010 році, а Молдова підписала цю угоду у 2012 році. ГО «Європа без бар’єрів» провела дослідження як вплинуло підписання САП на авіаційну галузь цих країн.

Попри незавершеність імплементації угод, в обох країнах зросла конкурентність та знизилися ціни.

«У Молдові кількість напрямків зросла з 19 у 2013 році до 42 у 2017. За даними Служби цивільної авіації Молдови, квиток на прямий переліт до Лондона, який у квітні 2010 року коштував 210 євро, в квітні 2017 року коштував 45 євро», - говорить Ірина Сушко, виконавчий директор «Європа без бар’єрів».

Вона також зазначила, що після підписання угод помітно виріс пасажиропотік. «У Грузії утричі з 2010 по 2016 рік, тобто з 0,9 млн до 2,8 млн пасажирів. У Молдові на 80% з 2013 року по 2016 рік, тобто до 2,2 млн пасажирів», - продовжує Сушко.

Однак, експертка зазначає, що не можна з впевненістю стверджувати, що збільшення пасажиропотоку є наслідком підписання САП.

«В Україні пасажиропотік через українські аеропорти поки що зростає і без Угоди – на 54% у 2017 проти 2015 року. Щоправда, варто врахувати ефект низької порівняльної бази після падіння 2014 року», - зауважує Сушко.

Вона також наголосила, що підписання угоди про САП не гарантує приходу лоукостерів. «Грузії та Молдові вдалося залучити тільки одного класичного європейського лоукостера – WizzAir», -резюмувала Сушко.