Омелян сказав, за яких умов у Маріуполі відкриють аеропорт

«Що повинно відбутися, аби аеропорт запрацював? Ми повинні вигнати окупантів і спалити Москву»

Аеропорт в Маріуполі запрацює як тільки вирішиться питання безпеки. На думку міністра є ризик, що російські окупанти можуть збити літак під час його зльоту. Ппро це повідомляє кореспондент «Главкома». «Я вважаю ненормальною ситуацію, що аеропорт в Маріуполі не працює. Але з точки зору безпеки я не можу зараз підтримувати



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Аеропорт Маріуполя

«Що повинно відбутися, аби аеропорт запрацював? Ми повинні вигнати окупантів і спалити Москву»

Аеропорт в Маріуполі запрацює як тільки вирішиться питання безпеки. На думку міністра є ризик, що російські окупанти можуть збити літак під час його зльоту. Ппро це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я вважаю ненормальною ситуацію, що аеропорт в Маріуполі не працює. Але з точки зору безпеки я не можу зараз підтримувати ідеї відкриття аеропорту в місті Маріуполь. Що повинно відбутися, аби аеропорт запрацював? Ми повинні вигнати окупантів і спалити Москву. Питання безпеки ключове. Адже росіяни завжди знайдуть якусь підставну особу і можуть збити літак на зльоті», - зауважив Омелян.

Окрім того , міністр зазначив, що успішний розвиток аеропорту у Львові спричинив розвиток залізничного туризму з Києва до Львова. Адже нині аеропорт працює з новими перевізниками і відкрито нові маршрути.

«Після зміни керівника аеропорту у Львові, почали залучатися інші авіаперевізники. Почався розвиватися залізничний туризм з Києва на Інтерсіті до Львова, і виліт зі Львова дешевими авіакомпаніями.», - говорить міністр.

Омелян також очікує успішних переговорів і домовленостей про відкриття авіаперевезення з одним із топових арабських перевізників, щоправда, з ким ведуться переговори міністр не уточнив.

«Якщо ми зараз домовимося з одним із арабських перевізників, які відкриють свої перевезення зі Львова в Азію, і з Харкова в Азію, то ми побачимо багато поляків у львівському аеропорті і полетять дешево в Азію. А також ми побачимо білорусів у харківському аеропорті, бо це поруч. Сьогодні естонці, латиші, латвійці прилітають до України і летять далі в Азію, бо це дешево», - підсумував Омелян.

Раніше Омелян розповів, що найбільший європейський лоукостер Ryanair розпочне польоти до України в 2018 році, в тому числі завдяки новій системі знижок, яка діє в аеропорту «Бориспіль» з 1 лютого.