Якщо відкрити небо в односторонньому порядку, то постраждають вітчизняні авіакомпанії - Омелян

Переговорний процес щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС розпочався в 2007 році і триває досі

Відкриття неба над Україною в односторонньому порядку може мати негативні наслідки для вітчизняних авіакомпаній. Вони вступлять в неконкурентну боротьбу з європейськими авіакомпаніями, передає кореспондент «Главкома». [READ_MORE] Переговорний процес щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір (САП) між Україною та



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Переговорний процес щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС розпочався в 2007 році і триває досі

Відкриття неба над Україною в односторонньому порядку може мати негативні наслідки для вітчизняних авіакомпаній. Вони вступлять в неконкурентну боротьбу з європейськими авіакомпаніями, передає кореспондент «Главкома».

Переговорний процес щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір (САП) між Україною та ЄС розпочався в 2007 році і триває досі. Текст угоди був погоджений в жовтні 2013 року і парафований 28 листопада 2013 року під час Вільнюського саміту Україна – ЄС. Проте угода з Україною досі не підписана через відновлену територіальну суперечку між Іспанією та Великобританією щодо Гібралтару. Це є офіційною причиною відтермінування підписання угоди.

Натомість у квітні 2017 року Міністерство інфраструктури заявило, що Україна розпочинає виконання угоди про САП в односторонньому порядку, не очікуючи вирішення «проблем Гібралтару».

«Поки що ми працюємо по двостороннім угодам про САП з кожною країною ЄС окремо. Але всі держави-члени ЄС після парафування САП передали свій мандат до Брюсселя. Ми готові до будь-який варіантів. Я не виключаю для себе навіть відкриття неба в односторонньому порядку над Україною. Але будуть наслідки для український авіакомпаній. Бо вони будуть в неконкурентній боротьбі з європейськими компаніями», - пояснює Омелян.