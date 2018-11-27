Експерт спрогнозував, що в наступному році може зрости соціальна напруга в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами директора «Інституту міста» Олександра Сергієнка, із 6 107 000 домогосподарств, які подали заявки у 2018 році, субсидію призначено лише 3 866 000 домогосподарствам

Через зменшення кількості наданих субсидій, як передбачено бюджетом 2019, буде зростати заборгованість за комунальні послуги. Адже доходи в населення не підвищилися. Це може призвести в кінцевому результаті до соціальної напруги. Такі думки висловив директор науково-дослідного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

У 2017 році була більша кількість призначених субсидій, аніж у 2018. У 2019 також очікується зменшення, проте кількість претендентів на отримання такої державної допомоги очікувано зросте.

«Статистика показує, що в жовтні 2018 року за субсидіями звернулося 6 107 000 домогосподарств. Якщо порівняти кількість звернень із періодом минулого року, то це на півтора мільйона менше. Це колосальна сума. У нас не виросла зарплата та інші доходи населення так, що ці півтора мільйона начебто могли платити. Імовірно в момент подачі заяви їм прорахували і відсікли на законних підставах, сказавши, що мовляв вам не варто заради 20 гривень отримувати субсидії. Внаслідок цього і зменшилося число звернень. Я вважаю, що ця ситуація створена штучно. Але більш лякає цифра, скільки призначено субсидій», - говорить Сергієнко.

За його словами, із 6 107 000 домогосподарств, які подали заявки у 2018 році, призначено лише 3 866 000 домогосподарств. Тобто це становить 63% від усієї кількості заявників.

«Такого ніколи не було. Минулого року в жовтні місяці було 106% призначень. Тобто ті, хто звернулися - 100%, і ті - 6%, яких не встигли обрахувати в попередньому місяці. Так от 3 866 000 призначили цього року, а в жовтні 2017 призначили 8 163 000 домогосподарств. Про що свідчить зменшення кількості субсидій? Причиною – драконівські правила, які ввели в травні 2018 році, і людей під різноманітними приводами почали позбавляти субсидій», - пояснює експерт.

Він переконаний, що така ситуація є загрозливою, адже в населення не з’явилися кошти, щоб сплачувати за комунальні послуги. Це призведе до зростання заборгованості.

«Починаючи з 2014 року, почалося стрімке зростання нарахувань за ЖКГ. У 2017 році воно склало майже 37 млрд гривень. Так само почала зростати і заборгованість. У 2015 році було трошки менше 9 млрд гривень. А в 2017 році стало 30 млрд гривень заборгованості. На початку 2018 році ця заборгованість скакнула до 42 млрд грн. Потім вона впала, але наразі кілька останніх місяців вона тримається на рівні 38 млрд грн.» - продовжує Сергієнко.

Директор Інституту міста висловлює занепокоєння, що через таку ситуацію зросте соціальна напруга. Адже більшість українців звикли в першу чергу сплачувати за комунальні послуги, щоб не накопичувати борги. Це означає, що населення буде економити на їжі, відпочинку.

Переглянути запис прес-конференції: