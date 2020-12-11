Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята

Ексглава МОЗ навела рекомендації, які для деяких можуть виявитися занадто очевидними, а для інших – нереальними у виконанні

Колишня голова МОЗ Уляна Супрун розповіла про необхідність створення безпеки під час новорічно-різдвяних свят в умовах пандемії коронавірусу.

Вона зазначила, що для багатьох людей різдвяні свята є можливістю побачитися з рідними, близькими і друзями, або ж відправитися в подорож. Однак в 2020 році слід дотримуватися правил, щоб не захворіти на Covid-19.

Супрун навела рекомендації, які для деяких можуть виявитися занадто очевидними, а для інших – нереальними у виконанні.

«Але перш за все пам'ятайте, що від їх дотримання залежить ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких. Організуйте домашнє святкування в колі людей, з якими ви безпосередньо живете. Бажано не запрошувати гостей з-поза дому. Не збирайте за одним столом велику сім'ю – особливо, якщо серед них є люди старшого віку і люди з груп ризику. Бабусі і дідусі зрозуміють вашу турботу про їхнє здоров'я», – заявила Супрун.

Вона додала, що слід утриматися від подорожей і залишитися вдома на свята, але і найбільш безпечним варіантом є поїздка кудись сім'єю власним транспортом, якщо ви раптом вже запланували подорож. Зі своїми близькими також можна зв'язатися по відеозв'язку, адже з початку карантину більшість вже навчилися підтримувати соціальні зв'язки через екрани телефонів і комп'ютерів.

Супрун ще виділила можливість віддати перевагу онлайн-покупкам, ніж йти в магазини у пошуках новорічних подарунків. Подарунки своїм близьким можна надсилати поштою.

«Ви завжди можете прогулятися по місту, щоб насолодитися новорічними декораціями і послухати різдвяну музику. Якщо ви плануєте відвідати службу в церкві, замініть це переглядом онлайн-трансляції», – додала ексміністр.

Також Супрун виділила, що важливо під час святкування максимально обмежити кількість гостей і не збирати їх у тісному приміщенні. Потрібно регулярно провітрювати приміщення, заохочувати гостей уникати співу або крику в приміщенні, так як вірус поширюється через краплі і аерозолі. Слід організувати максимальну зручність для миття рук з милом і водою, і ще мати достатню кількість рушників для витирання рук.

«Свята – це дуже очікуваний період року, який може супроводжуватися надією на те, що 2020 рік нарешті закінчиться, а з першого січня вірус зникне, і все стане так, як було. У цей період хочеться сподіватися на диво, але чудеса не діють на віруси. Тому повинні залишатися дуже пильними і відповідальними. Від цього буквально буде залежати здоров'я і життя ваше і людей навколо», – підсумувала колишня очільниця МОЗ.

Варто зазначити, що МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні за добу 10 грудня коронавірус підтвердився у 13 514 людей.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 872 228 осіб, одужало – 480 348 осіб, летальних випадків – 14 755.