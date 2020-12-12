Коронавірус на порозі. Як спланувати свята

Чому це важливо?

Для багатьох різдвяні свята – це нагода побачитися з рідними, близькими та друзями чи кудись поїхати в подорож. Але все ж не у 2020 році. Не хочеться бути Грінчем, але цьогоріч дотримання правил, аби не захворіти на Covid-19, а особливо вберегти своїх близьких старшого віку – має стати пріоритетом у плануванні свят.

Поки ви не набудували планів щодо купівлі подарунків чи прийому гостей, обов’язково перечитайте наступні рекомендації про те, як зробити святкування найбільш безпечним. Ці рекомендації можуть здаватися надто очевидними, а для когось – нереальними до виконання. Але передусім пам’ятайте, що від їхнього дотримання залежить ваше здоров’я та здоров’я ваших близьких.

Організуйте домашнє святкування у колі людей, з якими ви безпосередньо живете. Бажано не запрошувати гостей з-поза дому. Не збирайте за одним столом велику родину – особливо, якщо серед них є люди старшого віку та люди з груп ризику. Бабусі й дідусі зрозуміють вашу турботу про їхнє здоров’я.

Залишайтеся на свята вдома та утримайтеся від подорожей. Найбільш безпечний варіант – поїхати кудись зі своєю сім’єю власним транспортом (бо ви і так живете разом), якщо все ж запланували подорож.

Зв’яжіться зі своїми близькими через відеозв’язок. Від початку карантину ми вже навчилися підтримувати соціальні зв’язки через екрани телефонів та комп’ютерів. Звісно, ніщо не замінить живе спілкування з родиною або друзями, але зараз точно не час для зустрічей та зібрань.

Замість того, аби йти в шопінг-мол в пошуках новорічних подарунків, надавайте перевагу опції придбати подарунки онлайн та за нагоди замовляйте доставку.

Надсилайте подарунки своїм близьким поштою. Ви можете вкласти листівку, запрошення на відео-кол тощо. Пофантазуйте та оформіть пакунок так, щоби близька вам людина відчула вашу присутність.

Ви завжди можете прогулятися містом, аби насолодитися новорічними декораціями та послухати різдвяну музику. Запросіть друзів та родичів долучитися до прогулянки. Але пам’ятайте про дотримання фізичної дистанції та обирайте вулиці та площі, де немає скупчень людей.

Якщо ви плануєте відвідати службу в церкві, замініть це переглядом онлайн-трансляції. Переконайте своїх близьких старшого віку зробити саме так, розкажіть де і як можна переглянути трансляції, коли буде про них інформація.

Якщо ви маєте симптоми хвороби або знаєте, що ви контактна особа, очевидно, що не варто йти в гості. Залишайется на самоізоляції та потурбуйтеся про те, щоб ваші близькі люди не контактували з вами. Можна доєднатися до святкування онлайн. Обов’язково сконтактуйте зі своїм сімейним лікарем, аби отримати алгоритм дій.

Попросіть не відвідувати ваше святкування людину, якщо вона очікує на результати тесту, контактувала з людиною з підтвердженим Covid-19 або знаходиться у групі ризику.

Якщо ви все-таки вирішити збиратися з друзями та родиною (які з вами не живуть), підготуйтеся до цього належним чином, аби мінімізувати ризики. Що важливо?

Максимально обмежте кількість гостей. Не збирайте гостей у тісному приміщенні, де неможливо провітрити та погана вентиляція. Регулярно провітрюйте приміщення, навіть попри те, що на вулиці холодно.

В ідеалі всі гості повинні бути в масках, коли не п’ють та не їдять. Такою є рекомендація.

Вірус поширюється через краплі та аерозолі, які людина виділяє під час дихання, розмови, кашлю, чхання, співів чи крику. Тож заохочуйте гостей уникати особливо співу чи крику в приміщенні. Не вмикайте музику гучно, щоб людям не довелося кричати або голосно говорити, аби їх почули.

Чому це важливо? Є безліч розслідувань кейсів захворювання на Covid-19. Наприклад, про 2,5 годинне заняття хору, де була одна інфікована людина. Як наслідок з 61 людини, які там були, захворіло 32, сталося ще 20 вторинних випадків. Дві людини померло.

Схоже розслідування захворюваності є й під час святкування весілля. Тоді захворіло 177 людей, 7 було госпіталізовано та 7 померло. Ці цирфи не для залякування, а для кращого усвідомлення, що ризики під час зібрань в приміщеннях, без вентиляції та з тісним контактом великої кількості людей, можуть мати реальні небезпечні наслідки, і чому важливо дотримуватися правил, якщо зібрання все ж буде.

Зробіть так, аби було зручно мити руки з милом та водою, мати достатню кількість рушників для витирання рук. Попросіть дотримуватися всіх етикету кашлю та чхання, поставте всюди серветки.

Людина, яка роздаватиме та готуватиме їжу, повинна бути в масці.

Не діліться своїми напоями з іншими та не допускайте тісних контактів у закритому приміщенні.

Свята – це дуже очікуваний період року, який може супроводжуватися надією на те, що 2020 рік нарешті закінчиться, а з першого січня вірус зникне, і все стане так, як було. У цей період хочеться сподіватися на чудо, але чудеса не діють на віруси. Тож маємо залишатися дуже пильними та відповідальними. Від цього буквально залежатиме здоров'я та життя ваше та людей навколо.

Джерело: блог Уляни Супрун

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