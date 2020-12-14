Як у соцмережах жартують з капелюха на головній ялинці України. Добірка фотожаб

Капелюх на ялинці сподобався далеко не всім...

Капелюх, який одягли на головну ялинку України наробив чимало галасу. Комусь він сподобався, але багато хто засудив такий креатив. Не залишилися осторонь від цієї події і жартівники в соціальних мережах.

Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото).

Напередодні протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.

Взагалі ж ця історія закінчилася тим, що капелюх вирішили замінити на традиційну зірку.